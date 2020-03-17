إيمان سلامة إنتهت من تصوير مسلسل"البيت الكبير الجزء 3"

انتهت الفنانة إيمان سلامة، من تصوير مسلسلها الجديد "البيت الكبير الجزء 3"، واعلنت عنن ذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقة فريق عمل المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت إيمان، على الصور قائلة:"فركش البيت الكبير 3".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منورة وسطيهم" وأضاف آخر"مبروك عقبال اللي جاي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"آخر جزء ولا بيفكرو يعملوا أجزاء جديدة".



يذكر أن مسلسل "البيت الكبير الجزء 3"، ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة حول خلافات الإرث، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة لوسي وسوسن بدر ودينا المصري وسناء يوسف ومجدي كمال وطارق صبري، والمسلسل من إخراج محمد النقلي.