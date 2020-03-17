منظمة الصحة العالمية تعلن إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية، بفحص كل حالة مشتبه بها، مضيفًا: "إذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مناشدًا الدول بأن يقوموا كل ما بوسعهم لنقل انتشار الوباء، لافتًا إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وتابع: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا"، موضحًا أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع، مستكملًا: "شاهدنا تصعيدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي لفيروس كورونا المستجد".