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صاروخ صيني جديد يفشل في رحلته الأولى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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فشل صاروخًا صينيًا جديدًا متوسط الرفع، وهو جزء من عائلة من مركبات الإطلاق التي تهدف إلى دعم معظم مهام الإطلاق الصينية في المستقبل، في رحلته الأولى، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقالت وكالة "شينخوا"، إنها عانت في وقت لاحق من خلل في التحقيق في سببه، كما نقلت وكالة "رويترز".

انطلق صاروخ لونج مارش 7 إيه، وهو نوع من لونج مارش 7، من مركز وينشانغ لإطلاق الفضاء، في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية، صباح الاثنين.

مع مواصفاته وقدراته، فإن الصاروخ، المعروف باسم LM-7A، في وضع جيد ليصبح الصاروخ الرئيسي للصين لمهمات الأقمار الصناعية للاتصالات، ومن المحتمل أن يحل محل الصواريخ القديمة في مدى LM-2 و LM-3 و LM-4.

من المتوقع أيضًا، أن تكون عائلة LM-7 محورية في بناء محطة الفضاء الصينية، المقرر اكتمالها في عام 2022.

ولم يتضح كيف سيتأثر الجدول الزمني لعمليات الإطلاق المدارية على المدى القريب بمهمة LM-7A الفاشلة.

وقالت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية في يناير، إنها تهدف إلى تنفيذ أكثر من 40 عملية إطلاق في عام 2020، بما في ذلك مهام البنية التحتية الفضائية.

أعطى الرئيس الصيني، شي جين بينج، الأولوية لبرنامج الفضاء لتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين. وشددت الحكومة على أنها مبادرة سلمية بحتة.

في عام 2003، أصبحت الصين الدولة الثالثة التي تضع رجلًا في الفضاء بصاروخها الخاص بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.
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