محافظة القاهرة تبدأ في إخلاء الأسواق لمواجهة فيروس كورونا

أخلت الأجهزة التفيذية لحي المرج، الباعة الجائلين من شارع المركز الاجتماعي لعدم إقامة سوق الثلاثاء، تنفيذا لقرار محافظ القاهرة.





وكان قد قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وطالب محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.





ووجه، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.