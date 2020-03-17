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لهذا السبب.. ياسمين علي تتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تصدرت المطربة والممثلة ياسمين علي، قوائم التريند في تويتر، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"، وتألقها في أداء دورها داخل العمل.

وتصدر هاشتاج ياسمين علي بت القبايل المركز الأول في قوائم التريند عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وقامت ياسمين، بغناء تتر البداية والنهاية بمسلسل "بت القبايل"، بالإضافة لـ 30 رباعية داخل المسلسل من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

يذكر أن قدمت ياسمين علي، العديد من الأعمال الغنائية الخاصة بها كان من بينها أغنية "تفائلوا بالخير"، كما اشتهرت بغناء أغنية "نقابل ناس" لـ لؤي.

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