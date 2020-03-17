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رغم الخروج من أبطال أوروبا وتوقف النشاط ليفربول يتفوق على السيتي​ و​برشلونة​ وريال مدريد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:58 ص
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ليفربول
ليفربول
وكالات
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تراجع مستوى ليفربول الإنجليزي في الأونة الأخيرة قبل توقف النشاط الكروي في أغلب دول العالم، ولكن مازال في صدارة أندية أوروبا.

رغم النتائج السيئة التي سجلها في الفترة الأخيرة وأدت إلى خروجه من ​دوري أبطال أوروبا​ إلا أن ​ليفربول​ لا يزال يتربع على رأس أندية أوروبا هذا الموسم.

وذكر مرصد "سي آي إي إس" لكرة القدم، أن ليفربول يمتلك القيمة السوقية الأعلى على مستوى العالم متفوقاً على جميع الأندية الأخرى في الدوريات الخمس الكبرى وفي مقدمتها ​مانشستر سيتي​ و​برشلونة​ وريال مدريد.


وقدرت القيمة السوقية للاعبي ليفربول بمليار و405 ملايين يورو، في وقت حل مانشستر سيتي ثانياً بقيمة سوقية بلغت مليار و361 مليون يورو.


وجاء برشلونة ثالثا بقيمة سوقية إجمالية للاعبيه بلغت مليارا و170 مليون يورو أمام ريال مدريد الرابع بـ (مليار و100 مليون يورو)، وتشيلسي الخامس بقيمة مليار و8 ملايين يورو.

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