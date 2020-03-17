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الصين تحذر المواطنين من السفر إلى الدول عالية المخاطر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين من السفر إلى الدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في وباء فيروس كورونا العالمي، حيث تشدد الصين فحص الوافدين للحماية من الحالات المستوردة الحاملة للمرض.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور على حساب WeChat الرسمي، إنه يتعين على المواطنين الصينيين تجنب السفر إلى الدول المتضررة بشدة في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة وإيران وكوريا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
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