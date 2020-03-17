الصين تحذر المواطنين من السفر إلى الدول عالية المخاطر

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين من السفر إلى الدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في وباء فيروس كورونا العالمي، حيث تشدد الصين فحص الوافدين للحماية من الحالات المستوردة الحاملة للمرض.