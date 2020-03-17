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أبرز المعلومات عن الدقهلية بعد الإعلان عن وضع 300 أسرة بها تحت الحجر الصحي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:53 ص
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الدقهلية
الدقهلية
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أغلقت محافظة الدقهلية منافذها بعدما رصدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الإيجابية لفيروس "كورونا" ما استدعى وضع 300 أسرة بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

كورونا في الدقهلية

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد، عن ارتفاع حالات الإصابة والعينات افيجابية للفيروس، إلى 30 حالة بعدما كانت 3 حالات، دون أعراض في غالبيتها، بمحافظة الدقهلية.

إجراءات وقائية في الدقهلية

وأعلنت هالة زايد عن بعض الإجراءات المتخذة على محافظة الدقهلية، كرفع التقصي وتوسيع عمليات التطهير في المركز، وسيتم عدم المخالطة مع أي شخص لمدة 14 يومًا مع محافظة أخرى، للسيطرة على الوضع.

عاصمة الدقهلية

تقع محافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا، عاصمتها هي مدينة المنصورة، ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 5 مليون نسمة مما يجعلها من أكبر محافظات مصر سكاناً. 

سبب تسمية الدقهلية بهذا الاسم

سميت الدقهلية نسبة إلى قرية دقهلة وهي قرية قديمة تقع حالياً بمركز الزرقا محافظة دمياط، وتقع محافظة الدقهلية في القطاع الشمالي الشرقي لدلتا النيل حول فرع دمياط.

موقع الدقهلية

يحد الدقهلية من الشرق محافظة الشرقية ومن الغرب محافظة الغربية ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال الشرقي محافظة دمياط ومن الشمال الغربي محافظة كفر الشيخ ومن الجنوب محافظة القليوبية بين خطى عرض 30.5 °، 31.5 °، شمالاً، وخطى طول 30 °، 32 ° شرقا.

عدد سكان الدقهلية

ويبلغ عدد السكان في محافظة الدقهلية في2016 (6,698,569 نسمة) بنسبة 6.8% من إجمالي عدد سكان الجمهورية (الرابع) (تبعا لموقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري)


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الكلمات المفتاحية

حالات الاصابة الدقهلية الاجراءات الوقائية

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