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الموت يُفجع الفنان ياسر الطوبجي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان ياسر الطوبجي عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


كتب ياسر الطوبجي منشورًا قال فيه: "إن لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أمي، اللهم ارحمها وأغفر لها وادخلها فسيح جناتك، والحقها بالصالحين، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحها"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكشف ياسر الطوبجي عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث قال :" صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وصلاة الظهر، المقابر طريق الفيوم الكيلو 57".


وفي سياق آخر، يخوض الفنان ياسر الطوبجي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر،كريم يوسف، وهو بطولة محمد عبدالرحمن،محمد سلام، ميرنا جميل،محمد محمود ، أحمد صلاح السعدني.


والجدير بالذكر أن الفنان ياسر الطوبجي يشارك أيضًا في فيلم "شريط٦"، وهو من تأليف محمود حمدان، بطولة خالد الصاوي، خالد أنور،نانسي صلاح، أحمد خالد صالح ،وائل عبدالعزيز،محمد علي رزق.
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