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تايلاند تؤجل عطلة رأس السنة الجديدة وتغلق المدارس بسبب كورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:40 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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وافق مجلس الوزراء التايلندي على خطط لتأجيل عطلة رأس السنة التايلندية الشهر المقبل وإغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما أعلنته متحدثة باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء.
وقالت راتشادا ثاناديريك، نائبة المتحدثة باسم الحكومة لوكالة "رويترز": "وافق مجلس الوزراء على تأجيل عطلة سونغكران وإغلاق المدارس."
وأضافت، أن إغلاق أماكن الترفيه سيكون متروكًا لتقدير كل حاكم مقاطعة، موضحة، أن المزيد من التفاصيل ستكون متاحة لاحقًا.
اتبعت الموافقات سلسلة من الخطط المعلنة يوم الاثنين لإغلاق المدارس والحانات وصالات السينما وساحات مصارعة الديوك ومراكز الترفيه الأخرى بالإضافة إلى تأجيل عطلة رأس السنة التايلاندية، أو سونغكران، التي تقع بين 13 و 15 أبريل.
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