تايلاند تؤجل عطلة رأس السنة الجديدة وتغلق المدارس بسبب كورونا

وافق مجلس الوزراء التايلندي على خطط لتأجيل عطلة رأس السنة التايلندية الشهر المقبل وإغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما أعلنته متحدثة باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء.

وافق مجلس الوزراء التايلندي على خطط لتأجيل عطلة رأس السنة التايلندية الشهر المقبل وإغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما أعلنته متحدثة باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء.