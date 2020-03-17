3 أشخاص وراء "مقتل طالبة" بطريقة بشعة في الإسكندرية

نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل.

وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، من إحدى السيدات بالعثور على جثة ابنتها، طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة مبلغ مالي - هاتف محمول- خاتم وقرط ذهب "خاصين بابنتها " تلفاز- بوتاجاز - إسطوانة غاز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجني عليها "له معلومات جنائية"، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم باتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجني عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين ولدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة المشار إليها، وطلب من المجني عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدي عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها وقام بخنقها باستخدام حبل فأودى بحياتها.





وعقب ذلك استعان بباقي المتهمين لنقل المسروقات باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، دون علمهما بارتكابه للواقعة وقام بإخفاء المسروقات لدى أحد الأشخاص عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل "حسن النية"، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة، وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على كشف ملابسات حوادث القتل وتحديد وضبط مرتكبيها.



