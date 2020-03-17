ديانا كرازون: "فيروس كورونا أصبح وباء عالميا"







واختتمت:"خلينا نساعد بعض عشان نطلع من هالازمة هذا هو الاردن العظيم حكومتنا يعطيكم الف عافية حفظ الله الوطن".



يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون، أغنية "أردنية ها الليلة"، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمر ساري، ومن ألحان محمد بشار.

نشرت المطربة الأردنية ديانا كرزون، مقطع فيديو جديد به دعاء لإردن وشبابها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت ديانا، على مقطع الفيديو قائلة:"فايروس ⁧‫كورونا‬⁩ اصبح وباءً عالميا وليس من المناسب أو اللائق تقاذف الاتهامات أو خلق حالة من الإحباط واليأس وإضعاف الروح المعنوية لكوادرنا المخلصة التي تعمل في ميدان الحدث ليلًا ونهارًا وعلينا التعاون والتكاتف جميعًا بالكلمة الطيبة والعمل النافع".وأضافت:"دولة تستقبل حوالي ٧٠ طائرة في ظرف ٢٤ ساعة‬ فيها ٥٠٠٠ راكب تقريبا يتم نقلهم بباصات الجيش الحديثة‬ ويتم تسكينهم في فنادق خمسة نجوم‬ ومحروسة من قوات الأمن العام والدرك‬ والجيش ‫هذا دليل على تخطيط وتجهيز مسبق عجزت عنه دول عظمى وغنية".وتابعت:"خلص بكفي نضل نقول مش عاجبنا‬ عشان المشكله عنا مش من الفايروس ياريت نكون اوعى من هيك عشان الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء الوطن بحاجة لوقفة ابنائه مع وطني لنتخلص من الكورونا".