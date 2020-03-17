غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، وكما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدار الساعة.

وأضاف الغندور، أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم، هذا وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.





وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية، خلال الأيام القليلة الماضية، لـ"عاصفة التنين" وهطلت الأمطار بغزارة على مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عها هيئة الأرصاد الجوية.





وأصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس.