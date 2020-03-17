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We تعلن زيادة مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
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أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسالة نصية إلى كافة عملاء الانترنت الأرضي، تفيد بأن الشركة قررت زيادة سعة استخدام الإنترنت الأرضى بالمنازل 20% لكل عميل مجانا خلال 48 ساعة القادمة، وهو ما يعادل 30 جيجابايت صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ إضافتها.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اصدرها الوزير خلال اجتماعه مع  رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى للمساهمة في خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ومن ضمن القرارات التي اتخدتها الوزارة في هذا الشأن هو توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد.
   

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