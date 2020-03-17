مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الباب أمام بإمكانية تجديد عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون ، وذلك بعد تتويجه ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي ومواصلة العروض القوية.





وخلال تصريحات عبر قناة الزمالك قال مرتضى منصور: "كارتيرون يقدم مستوى جيد مع الفريق وهو سعيد معنا، ونحن كذلك، فهو يتحدث بشكل جيد دائما عن النادي، ولا يفكر في الأمور المادية، كما أنه نجح معنا ونجحنا معه، وسيتم نجديد عقده".





وتابع: "لا يوجد ما يعيق استمرار كارتييرون لفترة أطول مع الزمالك، فهو اعتاد على تجديد عقده لمدة عام كل موسم".





ومن جانب أخر نفى رئيس الزمالك نيته التعاقد مع نجم الأهلي رمضان صبحي





واختتم "رمضان صبحي ثمنه 200 مليون جنيه، ناديه الأهلي الذي تربى بين جدارنه لن يستطيع دفع هذا المبلغ، ولا نفكر في ضمه".