ضبط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخص وزوجته، قاما بغسـل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.





ونجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته "لهما معلومات جنائية مسجلة"، مقيمان بنطاق دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة ومحل إقامة آخر بالقليوبية؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.





وكما قاموا بتأسيس أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات (أنشطة تجارية، شراء العقارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبًا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس سائق وخادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة شقة بمنطقة 6 أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وكشفت التحقيقات، عن أن الخادمة استغلت عملها في شقة المجني عليهت، ولاحتياجها للأموال، خططت بوجود نسخة من مفتاح الشقة أن تقوم بسرقة الخزينة، في أثناء عدم تواجد صاحبة الشقة، فاستولت على المسروقات وقامت بتسليمها لشخص على معرفة به ويعمل سائق، فقام باخفائها حتى يحاول بيعها.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات بمدينة 6 أكتوبر.





وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث لقسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.





وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، خادمة، يعملان طرف المجني عليها ووالدها.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات برئاسة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر من ضبطهما.



