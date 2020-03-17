Advertisements
Advertisements
Advertisements

حرمان فريقين جزائريين من حضور الجماهير لمدة 6 مباريات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:37 ص
Advertisements
وفاق سطيف
وفاق سطيف
Advertisements

قررت رابطة المحترفين الجزائري حرمان ناديي وفاق سطيف وأهلي البرج من حضور الجماهير لمدة 6 مباريات على خلفية أعمال شغب وقعت الأسبوع الماضي.

 

قالت رابطة المحترفين في الجزائر بموقعها الإلكتروني، إنها فرضت العقوبة بعد أحداث مباراة 10 مارس .

 

وأضافت أنها فرضت غرامة 400 ألف دينار جزائري (3313 دولار) على كل فريق، إلى جانب حرمانه من حقوق البث التلفزيوني لتلك المباراة.

 

وانتهت مباراة ذهاب دور الثمانية 1-1 الثلاثاء الماضي.

 

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، إيقاف النشاط الرياضي في البلاد في جميع الألعاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقررت الوزارة تأجيل كل البطولات الرياضية ومسابقات الكؤوس في جميع الألعاب وغلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الترفيهية بدءا من أمس الاثنين وحتى الخامس من أبريل نيسان.

Advertisements

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

منذ ساعتين و 30 دقيقة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة تواجه زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status