حرمان فريقين جزائريين من حضور الجماهير لمدة 6 مباريات

قررت رابطة المحترفين الجزائري حرمان ناديي وفاق سطيف وأهلي البرج من حضور الجماهير لمدة 6 مباريات على خلفية أعمال شغب وقعت الأسبوع الماضي.

قالت رابطة المحترفين في الجزائر بموقعها الإلكتروني، إنها فرضت العقوبة بعد أحداث مباراة 10 مارس .

وأضافت أنها فرضت غرامة 400 ألف دينار جزائري (3313 دولار) على كل فريق، إلى جانب حرمانه من حقوق البث التلفزيوني لتلك المباراة.

وانتهت مباراة ذهاب دور الثمانية 1-1 الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، إيقاف النشاط الرياضي في البلاد في جميع الألعاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت الوزارة تأجيل كل البطولات الرياضية ومسابقات الكؤوس في جميع الألعاب وغلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الترفيهية بدءا من أمس الاثنين وحتى الخامس من أبريل نيسان.