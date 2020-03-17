أمير طعيمة: "كورونا مش هيروح بالنكت والكوميكس"

وجه الشاعر أمير طعيمة رسالة توعية لمحبيه لمنع الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أمير طعيمة منشورًا قال فيه :"الموضوع باختصار الفيروس مش كارثة، بس الاستهتار بيه و اللامبالاة ممكن يؤدي لكارثة".



وتابع أمير طعيمة قائلًا:"الشعوب الأكثر وعيًا هي اللي هتعدي منه ببساطة و بأقل الخساير".



ثم كتب أمير طعيمة منشورًا آخر قال فيه :"ربنا يسترها، البلد دي ربنا حافظها، خليها علي الله، احنا بناكل فسيخ، كورونا ايه اللي هتقدر علينا".



وأضاف أمير طعيمة قائلًا :"أولاً كلنا مؤمنين بربنا بس ربنا بيقول ناخذ بالأسباب، ما تنزلش مول فيه ١٠.٠٠٠ واحد بدون داع و ممكن يبقي بينهم إصابات و تقول ربنا يسترها، ربنا ما قالكش إقف أدام قطر و اطلب منه النجاة، ربنا قال خذ بالأسباب، و الملحد اللي هياخد بالأسباب هينجو، و المؤمن اللي هيسيبها علي ربنا و هو معرض نفسه للخطر هيهلك".



واستكمل أمير طعيمة قائلًا :" الفيروس مش هيروح بالنكت و الكوميكس، و التقليل من خطورته مش هيقلل خطره، الموضوع صعب بس مش مستحيل، و بإيديك تحافظ علي نفسك و علي أسرتك،اقعدوا في بيوتكم ما لم تكن هناك ضرورة ملحة للنزول، الدولة اللي هتقدر تقعد كام يوم من غير تسجيل إصابات جديدة ده معناه انها سيطرت علي الفيروس، مفيش دولة هتقدر تسيطر علي عشرات الملايين، دي معركة شعوب و وعي قبل ما تبقي معركة حكومات".