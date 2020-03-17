رئيس جامعة جنوب الوادي: حياة الطلاب أهم من أي شيء

وجه الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، رسالة اطمئنان إلى طلاب الجامعة، بشأن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، منوهًا بأن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب اكتمال مقررات الفصل الدراسي وتضمن حقوقهم التعليمية وتراعي ظروفهم المعيشية.





ووجه رئيس الجامعة، نصيحته لطلابه بالحذر والحرص وعدم التعرض للعدوى بتقليل الخروج للمنزل إلا في الضرورات مع اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم، مؤكدا ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم ترديدها.



وقال رئيس الجامعة لطلاب جامعة جنوب الوادي: إن حياتهم أثمن وأهم من أي شيء، فلا بد من توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم البيئية.



وفي سياق آخر، قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منع زيارات المرضى بجميع مستشفيات المحافظة واقتصارها على مواطن واحد فقط للمريض يوميا ولمدة ساعة واحدة من 3 إلى 4 مساءً، بهدف حماية المرضى والزائرين والعاملين بالمستشفيات.



وشدد "الداودي" على المسئولين عن إدارة المستشفيات، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ هذا القرار بدءا من الغد.



ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءا الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وناشد المحافظ، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا.

كما شدد على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



محافظ قنا ناشد المواطنين، بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدة تدابير احترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية في حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.



