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في ظل أزمة كورونا.. إليسا تصف هؤلاء الأشخاص بالجنود المجهولة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بدور الأطباء الذين يقومون بواجبهم المهني على أكمل وجه بالرغم من وجود فيروس قاتل مثل الكورونا، ووجهت لهم رسالة شكر وتقدير من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت إليسا قائلة: في جنود مجهولين وأبطال حقيقيين بيستاهلو منا ألف تحية، كل الأطبا والممرضين والمسعفين وكل العاملين بالمستشفيات يللي تاركين عيلهن وعم يشتغلو من قلبن ليساعدو الناس. بيستاهلو منا كل تقدير.

الجدير ذكره ان إليسا كانت قد دعت المواطنين مؤخرا بالبقاء في منازلهم، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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