لأول مرة.. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري وموعد الزواج

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل علاقته بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أنه على علاقة حب بها.

وأكد في حوار خاص لقناة "روسيا اليوم": "في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة وعادة أترك مكتبي الاعلامي يرد على الشائعات التي تصدر وينفيها وهذه مش اشاعة بل حاجة متشرف بها".

وأضاف: "أنا أعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، لتأكيد الأمر بأنه حقيقي وليس إشاعة".

وتابع: "الخطوبة مش هنطول فيها وحفل الزواج سيكون قريباً، وانا مش محتاج اتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين".

وتحدث خلال اللقاء عن أن سر النجاح في الحياة، يكمن في الحلم والمثابرة لتحقيق هذا الحلم وقال: "لا تحلم وانت مستلق على السرير"، موضحا أنه بعد دخوله في مجال العمل "الصفقة الأولى كانت خاسرة، لكن النجاح حالفه لاحقا، وحصل على أول مليون له، بعد 1-1.5 سنة".