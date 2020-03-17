Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مرة.. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري وموعد الزواج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:09 ص
Advertisements
ياسمين وأبو هشيمة
ياسمين وأبو هشيمة
وكالات
Advertisements

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل علاقته بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أنه على علاقة حب بها.

وأكد في حوار خاص لقناة "روسيا اليوم": "في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة وعادة أترك مكتبي الاعلامي يرد على الشائعات التي تصدر وينفيها وهذه مش اشاعة بل حاجة متشرف بها".

وأضاف: "أنا أعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، لتأكيد الأمر بأنه حقيقي وليس إشاعة".

وتابع: "الخطوبة مش هنطول فيها وحفل الزواج سيكون قريباً، وانا مش محتاج اتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين".

وتحدث خلال اللقاء عن أن سر النجاح في الحياة، يكمن في الحلم والمثابرة لتحقيق هذا الحلم وقال: "لا تحلم وانت مستلق على السرير"، موضحا أنه بعد دخوله في مجال العمل "الصفقة الأولى كانت خاسرة، لكن النجاح حالفه لاحقا، وحصل على أول مليون له، بعد 1-1.5 سنة".

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

10:01 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status