دنيا سمير غانم تُجبر هشام ماجد على الزواج منها

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم حاليًا تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، وذلك في أحد الفيلات بالمنصورية،وتجسد دنيا سمير غانم خلال الأحداث شخصية مجرمة، تدير عصابة فى إطار كوميدي، كما أنها تجبر الفنان هشام ماجد على الزواج منها، والفيلم من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.



يُشار أن فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سميرغانم، دلال عبد العزيز، هشام ماجد،محمد أوتاكا، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم سمير غانم،إيمي سمير غانم، لوسي، والفيلم يعد البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما.



ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم السينمائية فيلم "لف ودوران"، الذي قدمته عام 2016، والفيلم بطولة أحمد حلمي، جميلة عوض، صابرين ، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، ميمي جمال، شيرين الجمل، حمادة شوشة.