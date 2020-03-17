البورصة تعلق العروض والطلبات على أسهم 8 شركات بالجلسة الاستكشافية





قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم 8 شركات وهي مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، السويدي إليكتريك، بورتو القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، القلعة للاستشارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.





وقال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ل " الفجر " ، أن البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد في الفترة الاخيرة علي الرغم من عدم صعودها من قبل ، لافتاً أن مايحدث بالبورصة هذه الأيام هو إنهيار للأسعار ، ولابد من تدخل صناديق سيادية لتقوم بشراء الأسهم، مضيفاً أنه لابد أيضاً في حالة إستمرار هبوط السوق أن تأخذ البورصة اجراءات إحترازية على التداولات في السوق مثل وقف العمل بالجلسة الاستكشفاية، أو تقليل الحدود السعرية للأسهم وذلك لتقليل خسائر السوق .