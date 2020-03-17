Advertisements
البورصة تعلق العروض والطلبات على أسهم 8 شركات بالجلسة الاستكشافية
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:00 ص
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم 8 شركات وهي مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، السويدي إليكتريك، بورتو القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، القلعة للاستشارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.
وقال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ل " الفجر " ، أن البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد في الفترة الاخيرة علي الرغم من عدم صعودها من قبل ، لافتاً أن مايحدث بالبورصة هذه الأيام هو إنهيار للأسعار ، ولابد من تدخل صناديق سيادية لتقوم بشراء الأسهم، مضيفاً أنه لابد أيضاً في حالة إستمرار هبوط السوق أن تأخذ البورصة اجراءات إحترازية على التداولات في السوق مثل وقف العمل بالجلسة الاستكشفاية، أو تقليل الحدود السعرية للأسهم وذلك لتقليل خسائر السوق .
وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 40 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها حدود الـ 5% تراجعاً
وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب الاتي:
رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، المجموعة المالية هيرمس القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وتم إيقاف الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بنك قناة السويس، للتعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، حديد عز، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، القلعة للاستشارات المالية.
كما تم إيقاف الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة بورتو القابضة، القابضة، دايس للملابس الجاهزة، السويدى إليكتريك، مدينة نصر للإسكان والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، القناة للتوكيلات الملاحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الكابلات الكهربائية المصرية.
وتم أيضا إيقاف تداول العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، اسيك للتعدين-اسكوم، بلتون المالية القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، جنوب الوادى للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، النساجون الشرقيون للسجاد ، مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، الشمس للإسكان والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، الاستثمار العقارى العربى، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية.
Advertisements