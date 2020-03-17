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خطوات بسيطة لحماية نفسك من فيروس كورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:05 ص
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قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى"CDC" إنه لا يوجد حاليا أي لقاح للوقاية من مرض فيروس كورونا، وأن أفضل طريقة للوقاية منه هو تجنب التعرض لهذا الفيروس عن طريق اتباع الخطوات التالية:
يجب أن تكون هناك مسافة بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض (على بعد حوالى 6 أقدام)، حيث ينتقل فيروس كورونا من خلال رزاز الجهاز التنفسى، الذى يظهر عند السعال أو العطس، ويمكن أن تتنشر هذه القطرات فى أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين أو الذين يمكن استنشاقهم في الرئتين.
يجب أن تغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد أن تكون فى مكان عام أو بعد لمس أنفك أو السعال أو العطس، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة،استخدم معقما لليدين يحتوى على 60% كحول على الأقل، غطي جميع أسطح يديك وافركهما معًا حتى يجف.
تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.
يجب عليك البقاء في المنزل لمدة طويلة إذا كنت مريضا.
قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس، أو استخدام الكوع من الداخل، ثم قم بإلقاء الأنسجة أو المناديل المستعملة في سلة المهملات.
يجب عليك ارتداء قناع للوجه عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين
عليك تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا مثل الطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والكونترتوب، والمقابض، والمكاتب، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والمراحيض، والحنفيات، والأحواض.
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