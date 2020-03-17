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الهند تغلق أكبر موقع سياحي بسبب تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أغلقت السلطات في الهند، تاج محل، أكبر موقع سياحي لها، وأمر المركز المالي في مومباي المكاتب التي تقدم خدمات غير ضرورية لإبقاء نصف موظفيها في المنزل مع تصاعد الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في جنوب آسيا.

مومباي، وهي مدينة كثيفة السكان يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، سمحت أيضًا لسلطات المستشفيات والمطارات بختم معصمي أولئك الذين أُمروا بالعزل الذاتي بحبر لا يمحى بقراءة "Home Quarantined" وعرض التاريخ الذي أمر فيه الشخص بالحجر الذاتي حتى ذلك الحين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وتأتي هذه التحركات التي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين، بعد أيام فقط من إغلاق السلطات في المدينة المدارس ودور السينما ومراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والتجمعات الجماهيرية المحظورة.

وكانت ولاية ماهاراشترا الغربية في الهند، موطن مومباي، هي الأكثر تضررًا في الهند حيث تم تأكيد 39 حالة إصابة بفيروس كورونا، أو ما يقرب من ربع الحالات المؤكدة في البلاد البالغ عددها 125.

إلى جانب تاج محل، تم إغلاق عشرات الآثار والمتاحف المحمية الأخرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك كهوف أجانتا وإلورا والمواقع الدينية مثل معبد Siddhivinayak في مومباي.

وسعت الهند القيود المفروضة على السفر والتأشيرات يوم الاثنين، وحظرت الركاب المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجمعية التجارة الحرة الأوروبية، وتركيا والمملكة المتحدة.

من ناحية أخرى ، أفادت باكستان أن عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجية المؤكدة في البلاد قد تضاعف أكثر من الضعف لليوم الثاني على التوالي ، حيث بلغ 183.

وقال مسؤولون، إن القفزة ترجع إلى حد كبير إلى أخطاء في الاختبار والحجر الصحي للمسافرين الذين عادوا مؤخرا إلى إيران قادمين من إيران.
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