سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17-3-2020، في البنوك المصرية حيث سجل متوسط سعر الريال 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم كما يلي:







سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.24 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع.









وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.16جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع.



