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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17-3-2020، في البنوك المصرية حيث سجل متوسط سعر الريال 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم كما يلي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.18  جنيه للشراء، و4.21  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15  جنيه للشراء، 4.20  جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.14  جنيه للشراء، و4.24  جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.16  جنيه للشراء، و4.21  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.16  جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.16جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 
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