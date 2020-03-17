Advertisements
Advertisements
Advertisements

عزل مستشارة ترامب بعد لقائها مسؤولا برازيليا مصابا بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:57 ص
Advertisements
مستشارة ترامب
مستشارة ترامب
وكالات
Advertisements

عزلت المستشارة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفاني غريشام، نفسها بعد لقائها مسؤولا برازيليا مصابا بكورونا.

 

وقالت ستيفاني غريشام، إنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا، ولم تذكر ما إذا كانت قد خالطت ترامب وزوجته بعد لقائها نظيرها البرازيلي المصاب أم لا.

 

وقد تناول بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا يوم 7 مارس الجاري.

 

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي، إلا أن الرئيس الأمريكي نجا من التقاط الفيروس، إذ أثبتت الفحوص اللاحقة أنه غير مصاب، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشارة ترامب حجر صحي ترامب امريكا

أخبار تهمك

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ ساعة و نصف

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

300 أسرة.. إجراءات عاجلة في قرية بالدقهلية عقب تفشي كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب يهنئ الرئيس البرازيلي على أداءه اليمين

بومبيو يتطلع للعمل مع الرئيس البرازيلي الجديد

بومبيو يعلن تحولاً في العلاقات مع البرازيل في عهد بولسونارو

البرازيل تقترح إقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية لديها

الرئيس البرازيلي يتراجع عن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس

الرئيس البرازيلي يؤكد موافقة واشنطن تعيين نجله سفيرا لديها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

10:01 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status