عزل مستشارة ترامب بعد لقائها مسؤولا برازيليا مصابا بكورونا

عزلت المستشارة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفاني غريشام، نفسها بعد لقائها مسؤولا برازيليا مصابا بكورونا.

وقالت ستيفاني غريشام، إنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا، ولم تذكر ما إذا كانت قد خالطت ترامب وزوجته بعد لقائها نظيرها البرازيلي المصاب أم لا.

وقد تناول بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا يوم 7 مارس الجاري.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي، إلا أن الرئيس الأمريكي نجا من التقاط الفيروس، إذ أثبتت الفحوص اللاحقة أنه غير مصاب، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.