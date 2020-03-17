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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.28% مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:54 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.28% رابحا 16.92 نقطة ليصل إلى مستوى 5976.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.44% رابحا 70.60 نقطة ليصل إلى مستوى 4987.61 نقطة، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات، 27.8 مليون سهم بقيمة 672 مليون ريال، وارتفع 62 سهما، فيما تراجع 98 سهما. 
 
 
وارتفعت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1%.
 
 
وجاء سهم "أنعام القابضة"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية بنسبة نمو 6.85%، ثم سهم وقت اللياقة بنسبة 6.81%، ثم سهم سليمان الحبيب بنسبة 6%، فيما جاء سهم "الصناعات الكهربائية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.69%، ثم سهم "تكافل الراجحى" بنسبة 6.49%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 6.25%.
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