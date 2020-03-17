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سنغافورة.. زيادة في تخزين لمواد الغذائية بعد إعلان ماليزيا إغلاق الحدود

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:42 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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سارعت السلطات في سنغافورة لتخزين المواد الغذائية، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بعد أن أعلنت ماليزيا إغلاق حدودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن حكومة سنغافورة قالت، إنه لن يكون هناك نقص.

بدأت الطوابير الطويلة في التشكيل في بعض المتاجر في سنغافورة صباح الثلاثاء، تذكرنا بشراء الذعر قبل شهر عندما رفعت سنغافورة مستوى الاستجابة التنبيهية على فيروس كورونا، على الرغم من أن هذه المرة حول رفوف المتاجر كانت مجهزة جيدًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين يوم الاثنين، أن ماليزيا ستغلق حدودها وتقييد الحركة الداخلية وتغلق المدارس والجامعات ومعظم الشركات بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى 553، الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال محيي الدين، إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء ويستمر لمدة أسبوعين.

تعد ماليزيا مصدرًا رئيسيًا للمواد الغذائية الأساسية لسنغافورة، التي تستورد أكثر من 90٪ من غذائها. يتنقل عشرات الآلاف من الماليزيين كل يوم إلى دولة المدينة الغنية للعمل في الأعمال التجارية من المطاعم إلى تصنيع أشباه الموصلات.

وقال متقاعد يبلغ من العمر 70 عامًا يحمل عربة سوبرماركت بحزم المعكرونة: "من يدري إلى متى سيستمر هذا الإغلاق؟".

وأضاف: "علينا أن نخزن إلى حد ما ولكن ما هي الفائدة من اكتناز الأشياء. لا فائدة من الجميع في شراء الذعر".

يوجد في سنغافورة 243 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا دون وفيات.

بدأت سلسلة السوبر ماركت Fairprice بفرض حدود شراء على الضروريات مثل ورق التواليت والمعكرونة والأرز والبيض.

وقال متسوق في سوق أخرى لوكالة "رويترز"، إن الدجاج ولحم الخنزير نفد وأن أسعار بعض الخضروات ارتفعت.
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