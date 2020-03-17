سوق البحرين المالي يخسر 13.5 نقطة بمستهل جلسة الثلاثاء





سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.97% خاسرا 13.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1381.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين علي عدد 567.5 ألف سهم بقيمة 108.6 ألف دينار .



