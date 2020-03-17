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سوق البحرين المالي يخسر 13.5 نقطة بمستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:49 ص
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي

إستهل سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.97% خاسرا 13.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1381.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين علي عدد 567.5 ألف سهم بقيمة 108.6 ألف دينار .

 وقاد التراجع بسوق البحرين المالي، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 45.28% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.78%،  ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.73% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.8% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.58%.
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