تعرف على تفاصيل برنامج أحمد السقا الجديد

يشارك الفنان أحمد السقا في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال برنامج يحمل اسم"مين يغلب السقا؟".



وتدور فكرة البرنامج حول استضافته فنان لكل حلقة ويقوموا بالحديث عن ذكريات طفولتهما وأعمالهما الفنية،كما يعرضون بعض صور ذكرياتهم ليحون قصصها، والبرنامج من إخراج اللبناني باسم كريستو،ولم يستقر السقا حتى الآن على القناة الذي سيتم عرضه عليها.



ويمر الفنان أحمد السقا حاليًا بورطة كبيرة فى تصوير حلقات البرنامج فى العاصمة اللبنانية بيروت بسبب قرار الحكومة اللبنانية بمنع دخول أفراد غير لبنانين على مدار الأسبوعين المقبلين، وذلك للحماية من انتشار فيرس كورونا، فوضع ذلك صناع البرنامج في حيرة خاصة بسبب عدم تمكن النجوم المقرر استضافتهم في الحلقات الجديدة من دخول لبنان حاليًا.



وقام الفنان أحمد السقا خلال الأيام الماضية بتصوير عدد من الحلقات فاستضاف خلالهم محمد هنيدي، كريم عبد العزيز،درة،أمير كرارة ، فيفى عبده، ومن المقرر أن يستضيف خلال الحلقات المقبلة أحمد حلمي،نيللي كريم،منى زكي.



وينتظر الفنان أحمد السقا حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، ومن المقرر طرحه في دورالعرض السينمائية في موسم عيد الفطر، وهو بطولة منى زكي،يسرا اللوزي، زكى فطين عبد الوهاب،ريم مصطفى،ظافر العابدين،ويزو،محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني المقبل كضيف شرف فى مسلسل "سكر زيادة"والمسلسل يشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم منهم نادية الجندي،هالة فاخر،سميحة أيوب، نبيلة عبيد، ويظهر فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف من ضمنهم أحمد السقا،خالد أنور،نانسي عجرم، روجينا،مايان السيد،بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ومن تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا الدرامية مشاركته في مسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، كريم عفيفي،سلوى عثمان، هادي الجيار، إنجي المقدم، إدوارد،ريم سامي.