Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب: الإعلام المصري فضح أكاذيب الجارديان البريطانية عن كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:48 ص
Advertisements
دينا إبراهيم
Advertisements
أشاد حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، بدور جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة في تفنيد أكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية ضد مصر بشأن ملف فيروس كورونا المستجد، معربا عن شكره وتقديره الكبيرين للقنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الاحترافية والمهنية الإعلامية التي تناولت بها هذا الملف على جميع قنواتها بصفة عامة وعلى قناة إكسترا نيوز بصفة خاصة.

وقال أبو جاد في بيان اليوم الثلاثاء: إن المنتج الوطني القدير تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجح في أن يجعل لمصر ذراعا إعلاميا خاصا ناجحا وقادرا على مواجهة الأكاذيب والإشاعات التي تنال من الدولة المصرية، خاصة أن قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في فضح أكاذيب الجارديان البريطانية من خلال تقاريرها وتحليلاتها الإعلامية المستندة للرد الواضح والحاسم ليس فقط من الجهات الرسمية في مصر خاصة من مجلس الوزراء ومن وزارتي الاعلام والصحة

وأشار إلى أنه جاء من خلال الاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، وتأكيدها بأن الصحفي كاتب موضوع الجارديان البريطانية الذي زعم فيه أن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر قد تعدي 19 ألف حالة، وقال: إن هذه الأرقام مجرد تخمينات وأن هذه الكلمة تكفي لدحض ما أعلنه وأن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على التخمينات أو الشائعات.

وأشاد بحرص الإعلام المصري على الاستناد إلى رد منظمة الصحة العالمية باعتباره رد علمي وموضوعي سليم ومن جهة عالمية محايدة، وفيه تأكيد حاسم ووأضح أمام العالم كله على أن كل ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية كذب في كذب ولا أساس له على أرض الواقع، وأن هذه الصحيفة فقدت مصداقيتها، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية ومن خلال مكتبها الدائم بالقاهرة أكدت أن الحالات المعلنة من الدول لمنظمة الصحة العالمية هي تلك المبلغ عنها من المستشفيات ونظام المراقبة الصحية.

وأكد أن أكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية التي دأبت على نشرها ضد مصر لم تعد تأخذ أي اهتمام من الشعب المصرى العظيم لأنه يعرف ويعي من وراء نشر هذه الأكاذيب ضد الدولة المصرية.

كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية،  قد أثارت موجة استياء شديدة بعدما نشرت تقريرًا كاذبًا زاعمة فيه أن معدل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل مصر، أعلى بكثير من البيانات الرسمية، وهو ما جعل الإعلام الموالي لتنظيم الإخوان الإرهابي يستند اليه ويبرزه كأنه حقيقة علمية مؤكدة، في محاولة جديدة وفاشلة منهم لتشويه صورة مصر وتقويض جهود الدولة في مكافحة الوباء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب كورونا فى مصر صحيفه الجارديان صحة عالمية بوابة الفجر الفجر اصابات الكورونا

أخبار تهمك

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

300 أسرة.. إجراءات عاجلة في قرية بالدقهلية عقب تفشي كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: منظمة الصحة العالمية صنفت أوروبا بؤرة انتشار كورونا

حقيقة وفاة سيدة بفيروس كورونا في قنا

تحذيرات وبلاغ للنائب العام.. كيف ردت مصر على أكاذيب الجارديان حول المصابين بكورونا؟

هاشتاج "أكاذيب الجارديان" يتصدر تويتر.. ردًا على مزاعم الـ19 ألف مصاب "كورونا"

بعد تكذيب "الجارديان".. سياسيون يكشفون لـ"الفجر" محاولات الإخوان لاستغلال كورونا في مصر

الصحة تنفي ما تم تداوله بجريدة جارديان عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

10:01 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status