نائب: الإعلام المصري فضح أكاذيب الجارديان البريطانية عن كورونا

أشاد حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، بدور جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة في تفنيد أكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية ضد مصر بشأن ملف فيروس كورونا المستجد، معربا عن شكره وتقديره الكبيرين للقنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الاحترافية والمهنية الإعلامية التي تناولت بها هذا الملف على جميع قنواتها بصفة عامة وعلى قناة إكسترا نيوز بصفة خاصة.





وقال أبو جاد في بيان اليوم الثلاثاء: إن المنتج الوطني القدير تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجح في أن يجعل لمصر ذراعا إعلاميا خاصا ناجحا وقادرا على مواجهة الأكاذيب والإشاعات التي تنال من الدولة المصرية، خاصة أن قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في فضح أكاذيب الجارديان البريطانية من خلال تقاريرها وتحليلاتها الإعلامية المستندة للرد الواضح والحاسم ليس فقط من الجهات الرسمية في مصر خاصة من مجلس الوزراء ومن وزارتي الاعلام والصحة





وأشار إلى أنه جاء من خلال الاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، وتأكيدها بأن الصحفي كاتب موضوع الجارديان البريطانية الذي زعم فيه أن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر قد تعدي 19 ألف حالة، وقال: إن هذه الأرقام مجرد تخمينات وأن هذه الكلمة تكفي لدحض ما أعلنه وأن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على التخمينات أو الشائعات.