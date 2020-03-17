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الجزائر تقرر غلق كل المساجد ودور العبادة بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:44 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إغلاق كل المساجد ودور العبادة بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الأحد الماضي، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 حالة.

 

وكانت الحكومة الجزائرية،  قد أعلنت عن تعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا بدءا من 17 مارس المقبل.

 

وقد أمر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، وزارة النقل والأشغال العمومية بتعليق كل الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا.

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كورونا فيروس كورونا غلق كل المساجد دور العبادة

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