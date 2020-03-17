برلمانية: المرأة تعيش عصرها الذهبي ولها دور في استقرار الوطن

هنأت غادة عجمي، عضوة مجلس النواب، المرأة المصرية في عيدها السنوي، مؤكدة أن المرأة المصرية لها دور كبير في استقرار الوطن ودعم تطوره.





وأشارت غادة عجمي، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المرأة المصرية لها فضل كبير في استقرار الوطن ومواجهة الأخطار التي كانت تحيط به، كما أن من إنجازاتها في العديد من المجالات مشهودة ومقدرة من الجميع.





ونوهت البرلمانية، بحصول المرأة على دعم غير محدود وغير مسبوق خلال عهد الرئيس السيسي، الذي أولى اهتمام بتمكين المرأة في جميع المجالات، حتى شهدنا ما يقرب من 90 نائبة في البرلمان، وإقرار تعديلات دستورية تضمن تخصيص 25% مقاعد المجلس للمرأة بشكل دائم، وأيضا هناك عدد لا يستهان به في المناصب التنفيذية وخاصة في الوزارات والمحافظات.





وعلقت بأن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي لها حاليا، ونتيجة لذلك فهناك العديد من النماذج المبهرة من السيدات في جميع المجالات التي كان بعضها حكرا على الرجال فيما مضى.





وفي السياق نفسه، تقدمت آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، بالتهنئة للمرأة المصرية في عيدها السنوي، لافتة إلى أنها حققت كثيرا من الإنجازات التي جعلتها في مكانة مرموقة تشهد عليها علاماتها في الكثير من الملفات والقضايا التي أدت دورها فيها على أكمل وجه.

وأوضحت آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، أن المرأة المصرية على مدى التاريخ كان لها أدوار بارزة سيذكرها المصريون وستظل محفورة على جبينهم.





ولفتت إلى أن القيادة السياسية سعت لتمكين المرأة من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه الشديد بدورها وإمكانياتها في تحقيق مزيد من الإنجازات.





وأوضحت أن حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، ازداد خلال السنوات الماضية، وأصبحت شريكا أساسيا في التنمية واستكمال خطوات النهضة الشاملة لبناء دولة مصر الحديثة.



وجاء اختيار يوم 16 مارس ليكون يومًا للمرأة المصرية لعدة أسباب تاريخية، ترجع بدايتها لثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، وتظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية.

