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تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.2% خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:41 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 3.22% خاسرا 59.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1782.14 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي  اليوم 66 مليون سهم محققة ما قيمته 71.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1424 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت سهم واحد، فيما انخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي  على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.41%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 4.11%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%.

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.90%، ثم سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 1.95%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.78%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.8 مليون ورقة بقيمة 16.9 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.62%.
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