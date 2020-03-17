رانيا فريد شوقي تكشف عن موقف غريب بين والدها والسندريلا في الكرنك

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي مساء أمس الأثنين ضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، والذي يذاع عبر شاشة Dmc وذلك احتفالًا بمرور 100 عام على ميلاد الراحل وحش الشاشة فريد شوقي.



وقالت رانيا إن السندريلا سعاد حسني طلبت أن يشاركها وحش الشاشة فريد شوقي في فيلم الكرنك، وعندما أخبروها أنه سيطلب أن يكتب اسمه قبلها في العمل وافقت بدون تفكير.



وأضافت أن والدها الراحل فريد شوقي عندما علم بما قيل للسندريلا، رفض أن يكون اسمه مكتوب قبل السندريلا مؤكدًا على أن الفيلم خاص بها ومن حقها أن يكون اسمها قبله، ووافق على تجسيد الشخصية ورحب بالتعاون بينهما.



وتابعت شوقي أنه كان لديه تصالح كبير مع النفس واصفة إياه بأنه "شبعان نجومية وشهرة"، وأوضحت أن الفنان محمود عبد العزيز والفنان فاروق الفيشاوي كانا يجمعهما بالملك علاقة وطيدة وطيبة ويتقابلون سويًا دائمًا.











