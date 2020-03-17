Advertisements
Advertisements
Advertisements

رانيا فريد شوقي تكشف عن موقف غريب بين والدها والسندريلا في الكرنك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
حلت الفنانة رانيا فريد شوقي مساء أمس الأثنين ضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، والذي يذاع عبر شاشة Dmc وذلك احتفالًا بمرور 100 عام على ميلاد الراحل وحش الشاشة فريد شوقي.

وقالت رانيا إن السندريلا سعاد حسني طلبت أن يشاركها وحش الشاشة فريد شوقي في فيلم الكرنك، وعندما أخبروها أنه سيطلب أن يكتب اسمه قبلها في العمل وافقت بدون تفكير.

وأضافت أن والدها الراحل فريد شوقي عندما علم بما قيل للسندريلا، رفض أن يكون اسمه مكتوب قبل السندريلا مؤكدًا على أن الفيلم خاص بها ومن حقها أن يكون اسمها قبله، ووافق على تجسيد الشخصية ورحب بالتعاون بينهما.

وتابعت شوقي أنه كان لديه تصالح كبير مع النفس واصفة إياه بأنه "شبعان نجومية وشهرة"، وأوضحت أن الفنان محمود عبد العزيز والفنان فاروق الفيشاوي كانا يجمعهما بالملك علاقة وطيدة وطيبة ويتقابلون سويًا دائمًا.





Advertisements

أخبار تهمك

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

300 أسرة.. إجراءات عاجلة في قرية بالدقهلية عقب تفشي كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

10:01 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status