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فرج عامر: خفض فائدة الاقتراض 3% قرار تاريخي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهمية القصوى لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية في مصر، مشيرًا إلى أن طارق عامر بعث برسالة طمأنينة للرأي العام المصري وللقوى الاقتصادية والصناعية والاستثمارية داخل مصر.

وأشاد "عامر" في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بتأكيد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن البنك اتخذ إجراءات احترازية قوية استباقا لما يحدث في الخارج، وأن أوضاعنا الاقتصادية قوية جدًا، وأن من ضمن القرارات تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪؜ على الإقراض، وأن هذا أكبر تخفيض في البنك المركزي، وهذا سوف يدعم كافة الشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.

وأكد أهمية قرار تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، متوقعا أن يكون لها القرار التاريخي وغير المسبوق في تاريخ السياسات المالية والنقدية للبنك المركزى المصري، أثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري ودعم الاستثمار وإنشاء المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة، خاصة محافظ البنك المركزي أعلن أن حجم المديونيات يبلغ تريليون و٨٠٠ مليار جنيه سوف يتم التخفيض عليها ٣٪؜ ما يوفر مليارات على القطاعات.

وأشار إلى أن هذا القرار يخفف أعباء على القطاع الخاص ويصب في المصلحة العامة، كما يخفف العبء على وزارة المالية، خاصة أن الوزارة لديها مديونية داخلية أكثر من ٤ تريليونات جنيه، وسوف يعطيها مجالا لاستخدام هذا الوفر لتوجيهه للضخ في مساعدة قطاعات الدولة، ويؤثر على عملاء البنوك بالإيجاب ويخفض الدين على وزارة المالية وتستطيع أن تنفق أكثر في المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أشاد، بتعليمات محافظ البنك المركزي طارق عامر للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض إلى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات، وهذا يعطي مجالا للتحرير من عبء سداد اَي مديونيات، ويشمل كل قطاعات الدولة، مؤكدا أهمية هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق بإلغاء الغرامات ويسهم في سداد القروض.

كان البنك المركزي قد أصدر أمس الاثنين، بيانًا جاء فيه "إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طاري لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب فرج عامر الفجر البنك المركزي اقتصاد احترازي

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