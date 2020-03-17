خلال نصف ساعة .. البورصة تخسر 11.3 مليار جنيه بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء









أخبار البورصة المصرية





إستهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات،مع تفاقم انتشار شبح كورونا فيما انعكست اثار تلك الأزمة بصورة كبيرة علي السوق المصري





وخسر رأس المال السوقى نحو 11.3 مليار جنيه وصولاً الي مستوي 516.5 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 9164 نقطة،

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليصل مستوى 921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 1004 نقطة.





أ خبار البورصة المصرية الإثنين 16-3-2020





اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات أمس الاثنين 16 مارس علي تراجعات جماعية للجلسة الثانية علي التوالي خلال الأسبوع ، لينهي المؤشر الرئيسي للبورصة فاقدا 720 نقطة من رصيده بنسبة هبوط 7.09% عند 9448 نقطة ، بعد أن قلص جانب بسيط من تراجعاته قبيل نهاية الجلسة و وصول التجاري الدولي لمشارف الـ 60 جنيه ، فيما انهي المؤشر السبعيني متساوي الاوزان علي تراجع فاقدا 66 نقطة من رصيده بنسبة هبوط 6.58% ، و الذي جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 629 مليون جنيه بحجم تداول 242 مليون سهم من خلال 22360 صفقة ، و مخطط سيوله للشراء 26.55% ، و الذي جاء بدعم من مبيعات مكثفة من المؤسسات الأجنبية علي التجاري الدولي و معظم القياديات لينهي المستثمرون المصريون و العرب تداولاتهما بصافي شراء 93.874.603 و 2.721.472 مليون جنيه علي التوالي ، مقابل مبيعات من الأجانب بصافي 96.596.075 مليون جنيه ، ليفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة 32.333 مليار جنيه مسجلا 527.831.350 مليار جنيه.