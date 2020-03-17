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الصين تشدد الرقابة على الأجانب وسط تزايد إصابات كورونا من الخارج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في الصين عن ارتفاع آخر في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز عدد الإصابات من الخارج حالات انتقال العدوى المحلية لليوم الرابع على التوالي، مما دفع بعض أجزاء البلاد إلى تشديد الرقابة على المسافرين الأجانب.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للصحة، إن البر الرئيسي للصين كان لديه 21 حالة إصابة مؤكدة يوم الاثنين ارتفاعًا من 16 في اليوم السابق. ومن بين الحالات الجديدة، شملت 20 إصابة مسافرين مصابين من الخارج.

وعلى النقيض من ذلك، لم تشهد الصين القارية سوى حالة واحدة من حالات العدوى المنقولة محليًا يوم الاثنين، في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي الوسطى حيث ظهر المرض الشبيه بالإنفلونزا في البشر في أواخر العام الماضي.

وشكلت العاصمة بكين تسع من الحالات الجديدة المستوردة حتى أنها فرضت قيودًا صارمة لفحص وعزل العدوى القادمة من الخارج.

قام مطار العاصمة بكين الدولي بتطويق منطقة خاصة لجميع الرحلات الدولية، مع مطالبة جميع الركاب النازلون بالخضوع لفحوصات طبية.

تم إرسال الركاب العابرين إلى رحلاتهم المتصلة، بينما تم نقل الركاب غير العابرين إلى مكان معالجة قريب تم إرسالهم منه إلى أماكن محددة للحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا.

كما أغلقت بكين مطارها الجديد داشينغ على الرحلات الدولية وأعادت توجيهه إلى مطار العاصمة الدولي الأقدم في شمال شرق المدينة، من أجل احتواء أي إصابات جديدة في منشأة واحدة.
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