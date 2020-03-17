الأسهم اليابانية تتعافي متجاهلة خسائر وول ستريت

سجلت أسهم اليابان تعافيا بسيطا اليوم الثلاثاء، متجاهلة الخسائر التاريخية في وول ستريت أمس، إذ لقيت دعما واسع النطاق من مشتريات يُعتقد أنها لبنك اليابان المركزي وصناديق تقاعد عامة.

لكن المعنويات تظل هشة بصفة عامة إذ أن توقف الأنشطة في أوروبا والولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا يؤجج المخاوف من الوباء الذي عصف بالأوساق المالية العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.1% إلى 17011.53 نقطة وسط تعاملات متقلبة بعدما لامس أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6% إلى 1268.46 نقطة، وكان قد هوى في وقت سابق لأقل مستوى منذ يونيو 2016 عند 1199.25 نقطة.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية المتداولة في بورصة طوكيو عدا قطاعين، وتصدر الأداء قطاع الورق واللب، والكهرباء والغاز، والأسماك والمصايد.



