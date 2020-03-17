ريهام سعيد تنشر كتابا تنبأ ظهور فيروس كورونا

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة من كتاب لسيلفيا بروان الذي توقع خلاله ظهور فيروس كورونا، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريهام، على الصورة قائلة:"جزء من كتاب لسيلفيا براون نهاية الايام توقعات عن نهاية العالم".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الاعلامية المصرية، فنهالت عليها التعليقات فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لا يعلم الغيب إلا الله" وأضاف آخر"الله يحفظنا جميعًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يحفظ العالم من هذا الوباء".



يذكر أن آخر أعمال ريهام سعيد، برنامج صبايا الخير"، الذي كانت تقدم من خلاله مساعدات انسانية، وكان يعرض على أحدى الشاشات الفضائية، ولكن ريهام توقفت عن العمل لمدة عام بعد أن حرضت متهمين على خطف أطفال وعرض القضية في برنامجها.