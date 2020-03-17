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حسن الرداد ضابط شرطة في مسلسل "شاهد عيان"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:20 ص
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حسن الرداد
حسن الرداد
هبة أحمد
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يشارك الفنان حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شاهد عيان"، ويجسد خلال الأحداث شخصية ظابط يقع في مشاكل كثيرة تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحمل المسلسل العديد من المفاجآت.

يُشار أن مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد،بسمة،محمد لطفي،وليد فواز،هنا شيحة، وهو من إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن رومانسي.


ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وهو من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ناهد السباعي،محمود الليثي،شيماء سيف،محمود البزاوي،سلوى خطاب، وجسّد حسن الرداد خلاله دور رجل زير نساء،يقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية المتعددة، وتكثر زيجاته حتى تصل إلى رقم 18.

كما يشارك حسن الرداد حاليًا في فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة أمينة خليل،عائشة بن أحمد، ومجموعة مميزة من النجوم، ومن إخراج عثمان أبو لبن،و من تأليف أماني التونسي.


والجدير بالذكر أن حسن الرداد شارك مؤخرًا في موسم الرياض من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي،وشارك فى بطولتها ماجد المصري،سعد الصغير، بدرية طلبة،مايا دياب،هالة فاخر، أوس وأوس،حمدي الميرغني،إنجي علي،حسن عبد الفتاح.
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