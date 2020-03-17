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بكين: وصف "ترامب" لكورونا بـ"الفيروس الصيني" يشوه الصين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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انتقدت بكين وصف "ترامب" لكورونا بالفيروس الصيني، وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن تغريدة الرئيس الأمريكي التي وصفت فيروس كورونا بأنه "فيروس صيني" تشوه الصين، مضيفة، أن بكين تعارض بشدة استخدام "ترامب" للكلمات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج، للصحفيين، خلال مؤتمر صحفى يومي، بأنه يتعين على الولايات المتحدة أولا الاهتمام بأمورها الخاصة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
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