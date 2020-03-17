بكين: وصف "ترامب" لكورونا بـ"الفيروس الصيني" يشوه الصين

انتقدت بكين وصف "ترامب" لكورونا بالفيروس الصيني، وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن تغريدة الرئيس الأمريكي التي وصفت فيروس كورونا بأنه "فيروس صيني" تشوه الصين، مضيفة، أن بكين تعارض بشدة استخدام "ترامب" للكلمات.