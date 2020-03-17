أدريس ألبا يتصدر "ترند" جوجل بعد إصابته بفيروس "كورونا"

تصدر إدريس ألبا "ترند محرك البحث جوجل، بعدما كشف عن إصابته بفيروس "كورونا"، بعد غجرائه اختبار.





النجم إدريس ألبا





وشعر إدريس ألبا النجم العالمي ببعض الأعراض فقام بعزل نفسه وأجرى اختبارًا ليثبت تعرضه لفيروس "كورونا".





إصابة إدريس ألبا





وقال إدريس ألبا في فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، إن نتائج اختبارCovid 19، جاءت إيجابية، وكتب: "أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن ولكن تم عزلى منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس.. ابق فى المنزل أيها الناس وكنوا عمليين.. سأبقيكم على اطلاع على ما أفعله.. لا داعى للذعر".





فيديو إدريس ألبا





وأعلنت مجموعة من الدول على رأسهم فرنسا وأمريكا وألمانيا من أجل بدء التجارب البشرية الأولى للقاح فيروس كورونا الشهر المقبل فى جامعة فى لندن وشركة أدوية فى الولايات المتحدة، حيث بدأ العلماء فى جامعة إمبريال كوليدج بالعاصمة الإنجليزية إجراء اختبارًا للقاح ضد الحيوانات منذ منتصف فبراير.





تصدر إدريس ألبا





وشغل إدريس ألبا الرأي العام مؤخرا بعد تكهنات بتوليه تجسيد شخصية جيمس بوند ليكون أول ممثل أسمر البشرة يرشح لهذا الدور.



