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اجتماع هام في اتحاد الكرة بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:19 ص
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اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
محمد الصو
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يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا اليوم بمقر الجبلاية بالجزيرة، لبحث المستجدات المستقبلية والتي طرأت على الكرة المصرية والنشاط الرياضي.

ويسعى مسؤولو الجبلاية للوصول إلى حلول ومقترحات من أجل، عودة النشاط الرياضي وعدم توقفه مرة أخرى، عقب انتهاء المدة المحددة 15 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما يبحث المسؤولون السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف.

وكان الاتحاد المصري، أعلن إيقاف النشاط الرياضي في مصر وتأجيل مباريات الدوري، لمدة أسبوعين بسبب توصيات رئاسة الوزارء للحد من انتشار فيروس كورونا.
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