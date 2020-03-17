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بورصة دبي تواصل تراجعها ومؤشرها الرئيسي يهبط 3.22%

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:17 ص
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بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.22% خاسرا 59.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1782.14 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 66 مليون سهم محققة ما قيمته 71.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1424 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت سهم واحد، فيما انخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.41%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 4.11%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.90%، ثم سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 1.95%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.78%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.8 مليون ورقة بقيمة 16.9 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.62%.
 
 

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