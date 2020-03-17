حسام داغر يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة اعتزاله للفن بعد انتسابه للنبي

فاجئ الفنان حسام داغر محبيه بعدما أعلن عن انتسابه للرسول عليه الصلاة والسلام ونشر بعض المستندات التي تثبت ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال حسام في تصريح خاص للفجر الفني إنه كان يعلم بقصة انتسابه للرسول (ص) وأن بالفعل كان هناك أشخاص من العائلة كانوا أعضاء بنقابة الأشراف من قبل، ولكن استكمال الأوراق الخاصة به استغرق منه وقتًا.



وأضاف أن نصيحته لكل من يريد اثبات نسبه للرسول هي أن عادة ماتكون العائلات على علم بذلك ولكن كل ما عليه أن يحضر المستندات التي تثبت ذلك، وأنه عندما بحث في كتاب بحر الأنساب تفاجأ بأسماء في عائلته لايعرفها ولم يسمع عنها من قبل.



وتابع أن انتسابه للرسول شرف كبير ويجعل الإنسان يفكر كثيرًا قبل أن يصدر أي تصرف خاطئ في حياته، فعلى الأقل عليه أن ينتقي كلامه وتصرفاته وتكون بداية جديدة.



وعن اعتزاله للفن، شدد على أن انتسابه للنبي ليس له علاقة باعتزال الفن لأنه سيستمر في هذه المهنة لآخر لحظة في حياته، وحب الفن بالنسبة له شيئًا أساسيًا.