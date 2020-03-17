The Eyes of Darkness (عيون الظلام) | رواية أمريكية نشرت عام 1981 تثير جدلا "لتنبؤها" بظهور فيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رواية The Eyes of Darkness (عيون الظلام) الأمريكية للكاتب " دين كونتز"، التي نُشرت في عام 1981 أي قبل نحو 40 عامًا ، والتي تنبأت بظهور فيروس خطير يسبب الزعر والخوف للعالم، وأطلق عليه مؤلف الرواية اسم ( ووهان 400 - Wuhan-400 ).

وانتشرت رواية The Eyes of Darkness (عيون الظلام) بشكل كبير عبر الإنترنت، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مما جعل العديد من الأشخاص اللجوء إلى عدد من الأفلام والكتب التي تتحدث عن أوبئة وفيروسات أخرى، إياها تنبأ بما يحدث الآن من تفشي لفيروس كورونا.





ومن المعروف عن المؤلف " دين كونتز" أن رواياته دائمًا تحمل صبغة تشويق غامضة تمتزج فيها عناصر رعب وخيال علمي وغموض وسخرية.





وفي الرواية The Eyes of Darkness ، التي تتحدث عن قصة أم حزينة تحقق في الظروف الغامضة لوفاة ابنها أو كونه ما زال حيًا، وتصف إحدى الشخصيات أن "ووهان 400" هو "السلاح المثالي" حيث سيقضي على مدينة أو بلد دون الحاجة إلى "تطهير باهظ الثمن".





ويقول كاتب رواية The Eyes of Darkness : "إن ووهان 400 سلاح مثالي، فهو يصيب البشر فقط .. لا يمكن لمخلوق حي آخر أن يحمله، ومثل مرض الزهري، لا يستطيع ووهان 400 البقاء خارج جسم الإنسان الحي لأكثر من دقيقة، ما يعني أنه لا يمكنه تلويث الأشياء بشكل دائم أو الأماكن بأكملها بالطريقة التي تسببها الجمرة الخبيثة وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة الخبيثة".





ولم يقتل فيروس كورونا سوى 2% إلى 3% فقط من أولئك الذين أصيبوا بالفيروس، كما يُعتقد أن فيروس كورونا الجديد يمكنه البقاء على الأسطح لأكثر من 24 ساعة.





وبالعودة إلى رواية كونتز ( The Eyes of Darkness )، فإن "ووهان 400" يقتل الناس عن طريق مهاجمة الدماغ، حيث نقرأ: "ينتقل الفيروس إلى جذع الدماغ، وهناك يبدأ في إفراز مادة سامة تأكل حرفيا أنسجة الدماغ مثل حمض البطارية الذي يُذوب القماش القطني .. إنه يدمر جزء الدماغ الذي يتحكم في جميع وظائف الجسم التلقائية".





وفي أكبر ضربة لمؤيدي نظريات المؤامرة، فإن "ووهان 400" في رواية "عيون الظلام" لم يكن الخيار الأول للكاتب، حيث أنه وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطبعة الأولى من الرواية كان الاسم الأصلي للفيروس "جوركي 400" (Gorki-400)، وهي تسمية مأخوذة عن اسم مدينة روسية، وعندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، أعاد كونتز كتابة روايته وغير اسم الفيروس ليصبح صينيًا.