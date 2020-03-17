تراجع جماعي للبورصة الكويتية في بداية تعاملاتها

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.23% خاسرا 99.33 نقطة ليصل إلى مستوى 4357.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.66% خاسراً 123.79 نقطة ليصل إلى مستوى 4539.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.27% خاسراً 51.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4008.24 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.12%، خاسرا 84.610 نقطة ليصل إلى مستوى 3898.82 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 72.1 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار كويتى عبر 4529 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، ثم الخدمات المالية بنسبة 1.76%، ثم قطاعى التأمين والنفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.



