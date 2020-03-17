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رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:32 ص
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الفجر
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن هناك انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الثلاثاء، وتكون أقل من المعدلات الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو 5 درجات مئوية.
وأكدت "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الطقس ما زال مائلا للبرودة، خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر.
وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، وقد تصل إلى القاهرة، وهذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا.
ونفت ما تردد بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي مشابه لما تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن حالة الطقس طبيعية، والأمطار طبيعية.
ونوهت بأنه "مازلنا في فصل الشتاء حتى 20 مارس ومن الوارد التعرض للتقلبات الجوية وهي من سمات هذا التوقيت".
وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل وتوقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة من الثلاثاء إلى الخميس المقبل.
وقالت الأرصاد الجوية: إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم قالت الأرصاد الجوية إن العظمى والصغرى تكون بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
وعن حالة لطقس يوم الأربعاء، وتوقعات الأرصاد الجوية، كشفت أن البلاد ستشهد أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
أما الخميس فتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
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