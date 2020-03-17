رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن هناك انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الثلاثاء، وتكون أقل من المعدلات الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو 5 درجات مئوية.





وأكدت "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الطقس ما زال مائلا للبرودة، خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر.





وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، وقد تصل إلى القاهرة، وهذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا.

ونفت ما تردد بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي مشابه لما تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن حالة الطقس طبيعية، والأمطار طبيعية.



